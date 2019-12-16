Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель кризис в Ливии, стороны отметили важность недопущения обострения ситуации и необходимость диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", — говорится в сообщении.
13 декабря, 04:03ЕС не признал меморандум Турции и Ливии по морским зонам