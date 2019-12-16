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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии

15:51 16.12.2019 (обновлено: 15:56 16.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель кризис в Ливии, стороны отметили важность недопущения обострения ситуации и необходимость диалога, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", — говорится в сообщении.

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