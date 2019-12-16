Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии

"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", — говорится в сообщении.