Эколог рассказал о реализации мусорной реформы в регионах

"Выбрано 182 регоператора, 153 регоператора приступили к деятельности. По сути дела, неохваченной ещё реформой остались зоны - с учётом Москвы и Санкт-Петербурга это 32 миллионов человек", - сказал Лаптев на форуме "Чистая страна".

Он добавил, что без учёта двух столиц 14 миллионов граждан проживают в городах, которые не охвачены реформой.

В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке. Цель новой системы - уменьшение захоронения мусора и увеличения до 60% доли, которая идет на переработку.