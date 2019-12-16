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2019-12-16T15:54+0300
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Эколог рассказал о реализации мусорной реформы в регионах
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РИА Новости

Эколог рассказал о реализации мусорной реформы в регионах

15:54 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстановка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Около 32 миллионов россиян проживают в регионах, где не работают операторы, которые должны обеспечивать реализацию мусорной реформы, заявил директор департамента Российского экологического оператора Андрей Лаптев.
"Выбрано 182 регоператора, 153 регоператора приступили к деятельности. По сути дела, неохваченной ещё реформой остались зоны - с учётом Москвы и Санкт-Петербурга это 32 миллионов человек", - сказал Лаптев на форуме "Чистая страна".
Он добавил, что без учёта двух столиц 14 миллионов граждан проживают в городах, которые не охвачены реформой.
Лаптев уточнил, что федеральные центры отсрочили вступление в реформу на законных основаниях.
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В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке. Цель новой системы - уменьшение захоронения мусора и увеличения до 60% доли, которая идет на переработку.
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15 июня 2018, 16:15
Мусорная угрозаЖители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru
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Российский экологический операторНовости - ЭкологияРоссияОбщество
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