Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора итоги саммита в "нормандском формате", сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе германской стороны
"Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже девятого декабря. Лидеры приняли коммюнике по итогам встречи. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.