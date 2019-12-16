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Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"
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РИА Новости

Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"

15:52 16.12.2019 (обновлено: 17:00 16.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора итоги саммита в "нормандском формате", сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе германской стороны
"Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже девятого декабря. Лидеры приняли коммюнике по итогам встречи. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
12:05
МИД Украины: дата новой "нормандской встречи" пока не согласована
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"Нормандская четверка"Ангела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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