"Нафтогаз" опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в пятницу после встречи в Вене с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил РИА Новости, что есть предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину, стороны активно продолжают обсуждать конкретику, однако конечного согласованного варианта пока нет.