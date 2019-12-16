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"Нафтогаз" опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией
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РИА Новости

"Нафтогаз" опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией

15:46 16.12.2019 (обновлено: 16:05 16.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" опроверг информацию о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту российского газа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в пятницу после встречи в Вене с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил РИА Новости, что есть предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину, стороны активно продолжают обсуждать конкретику, однако конечного согласованного варианта пока нет.
"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", — сообщила пресс-служба в Twitter компании.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
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ГазпромЮрий ВитренкоАлексей МиллерЕврокомиссияНафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
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