Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма работает до 2021 года.

Новый закон продлевает заморозку отчислений еще на год — до 2022-го включительно. Также устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.