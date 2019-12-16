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Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года
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РИА Новости

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

15:43 16.12.2019 (обновлено: 18:09 16.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
Посетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма работает до 2021 года.
Новый закон продлевает заморозку отчислений еще на год — до 2022-го включительно. Также устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.
Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.
При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
И это при профиците федерального бюджета в 3% ВВП. И поднятии пенсионного возраста до которого не доживет каждый второй мужчина и треть женщин. Редкий цинизм.
16 декабря, 15:59
ЮКЮрий Князев
26851425
Сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали.
16 декабря, 16:33
УПУшат Помоев
219130924
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