Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Теперь работник сможет запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Документы можно получить у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг.
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Работодатель должен уведомить работника о новых правилах по 30 июня 2020 года. При этом работник может выбрать, какой тип трудовой книжки ему будет удобнее. Письменное заявление со своим выбором он вправе подать до 31 декабря 2020 года.
С 1 января 2021 года при приеме впервые поступивших на работу сотрудников организации будут заводить только электронные трудовые книжки.