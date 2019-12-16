Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Теперь работник сможет запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Документы можно получить у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ,и на портале госуслуг.

Работодатель должен уведомить работника о новых правилах по 30 июня 2020 года. При этом работник может выбрать, какой тип трудовой книжки ему будет удобнее. Письменное заявление со своим выбором он вправе подать до 31 декабря 2020 года.