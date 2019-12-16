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В России больные после инсульта будут получать бесплатные лекарства
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РИА Новости

В России больные после инсульта будут получать бесплатные лекарства

15:43 16.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, такие как инфаркт миокарда и инсульт, с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения - острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатным будет обеспечение в течение двух лет с момента сосудистого эпизода",- сказала Скворцова на Совете законодателей.
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Тема вторичной профилактики инфарктов и инсультов уже ранее поднималась неоднократно на разных уровнях. Так, Скворцова в сентябре сообщала, что у каждого третьего пациента повторяется инсульт или инфаркт в течение года, если они не принимают так называемую вторичную профилактику. "Всего стоимость на всю страну 14 миллиардов (рублей) - это цена вопроса", - сообщила она.
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Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваОбщество
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