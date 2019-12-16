В России больные после инсульта будут получать бесплатные лекарства

"С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения - острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатным будет обеспечение в течение двух лет с момента сосудистого эпизода",- сказала Скворцова на Совете законодателей.

Тема вторичной профилактики инфарктов и инсультов уже ранее поднималась неоднократно на разных уровнях. Так, Скворцова в сентябре сообщала, что у каждого третьего пациента повторяется инсульт или инфаркт в течение года, если они не принимают так называемую вторичную профилактику. "Всего стоимость на всю страну 14 миллиардов (рублей) - это цена вопроса", - сообщила она.