Путин подписал закон о штрафах за неисполнение закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 миллионов рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект был внесен в Госдуму в 2017 году главами комитетов по госстроительству Госдумы Павлом Крашенинниковым (ЕР) и Совета Федерации Андреем Клишасом. Они предлагают дополнить кодекс об административных правонарушениях статьей 19.34-1 (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иностранного агента).

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Согласно документу, такое нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 10 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч и на юрлиц - 500 тысяч. За повторное нарушение предлагалось штрафовать граждан на 50 тысяч рублей, должностных лиц - на 100 тысяч и юрлица - на 1 миллион рублей.

За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.

Ранее Крашенинников заявлял, что в случае принятия эта инициатива и закон о регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России будут вводиться в действие одновременно.