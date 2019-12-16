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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-16T15:42+0300
https://ria.ru/20191216/1562448158.html
Руденя: Верхневолжье не намерено снижать темпов дорожных работ
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РИА Новости

Руденя: Верхневолжье не намерено снижать темпов дорожных работ

15:42 16.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. В ближайшие три года в Тверской области планируется не снижать объемы дорожных работ, средства будут направлены на ремонт, в том числе капитальный, строительство и реконструкцию дорог, поддержку муниципалитетов в дорожной сфере, содержание трасс, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство автомобильных дорог инфраструктурой, сообщает пресс-служба областного правительства.
В частности, в планах на 2020 год по национальному проекту - ремонт более 150 километров региональных дорог и около 62 километров улично-дорожной сети Твери.
В пресс-службе напомнили, что общий объем дорожного фонда региона в этом году составил почти 11 миллиардов рублей, из которых около 3 миллиардов были направлены в качестве поддержки муниципалитетам на проведение дорожных работ.
В целом же, как заявили в пресс-службе, по сравнению с 2015 годом объемы дорожного ремонта и строительства в Верхневолжье увеличились в восемь раз: с 67 километров четыре года назад до нынешних более 555 километров.
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"Существенно увеличить количество отремонтированных дорог в регионе позволяет национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В течение шести лет реализации нацпроекта в Верхневолжье планируется отремонтировать 1244 километра автодорог регионального значения и 262 километра улично-дорожной сети Твери. Работы первого года нацпроекта завершены на всех объектах", - отметили в пресс-службе.
По словам губернатора области Игоря Рудени, в Тверской области приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети является основной задачей в части развития инфраструктуры.
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Тверская областьИгорь РуденяТверь
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