Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Закон позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга, пояснял в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, подчеркивал он.