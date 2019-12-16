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2019-12-16T15:57+0300
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Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
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РИА Новости

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

15:39 16.12.2019 (обновлено: 15:57 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.
Закон позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга, пояснял в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, подчеркивал он.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что банк на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, проводит эксперименты и в 2020 году запустит этот процесс. При этом он подчеркивал, что межрегиональными комиссиями облагаются всего 5% переводов, остальные 95% бесплатны.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну надо где-то примазать. Типа банкиров интересует мнение президента по их финансовым вопросам. Это они диктуют ему условия, а не он им.
16 декабря, 17:16
КМКостя Магомедов
1311220
Да уж... дела не фонтан, но брызги есть...))
16 декабря, 17:27
Aмон Ра
1070000
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