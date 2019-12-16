Володин рассказал о проблеме перехода медиков на работу в села

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на проблему перехода медицинских кадров на работу в сельскую местность: по его словам, большое количество вакантных мест для медиков на селе связано с тем, что мотивация в виде грантов перестала работать.
"Если мы сейчас обсуждаем тему, связанную с направлением специалистов в сельские районы, да и в райцентры в сельской местности, мы видим, что та мотивация, которая есть через выделение грантов, она уже не решает проблему. Мы с вами не уменьшаем количество мест, которые сегодня являются вакантными. И это тоже тема, и правильно было бы нам о ней поговорить", - заявил Володин на заседании Совета законодателей.