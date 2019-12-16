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Володин рассказал о проблеме перехода медиков на работу в села
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РИА Новости

Володин рассказал о проблеме перехода медиков на работу в села

15:37 16.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на проблему перехода медицинских кадров на работу в сельскую местность: по его словам, большое количество вакантных мест для медиков на селе связано с тем, что мотивация в виде грантов перестала работать.
"Если мы сейчас обсуждаем тему, связанную с направлением специалистов в сельские районы, да и в райцентры в сельской местности, мы видим, что та мотивация, которая есть через выделение грантов, она уже не решает проблему. Мы с вами не уменьшаем количество мест, которые сегодня являются вакантными. И это тоже тема, и правильно было бы нам о ней поговорить", - заявил Володин на заседании Совета законодателей.
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Госдума РФВероника СкворцоваВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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