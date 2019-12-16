Волгоградская учительница объяснила, почему обрезала челку школьнику

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области Гульнара Мунтаева прокомментировала скандал из-за принудительной стрижки школьника.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Мунтаева обрезала 14-летнему ученику челку, сделав это якобы из личной неприязни.
По словам преподавательницы, речь идет только о "трех-четырех волосинках", которые она отстригла, чтобы "обозначить длину" приемлемой прически. Она объяснила, что после этого отправила ребенка на следующий урок, а уже позже мальчика кто-то "серьезно обкорнал".
Педагог заявила, что сохранила отстриженные волосы и предъявила руководству школы в качестве вещественных доказательств. При этом она признала свою ошибку.
"Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребенок постоянно неухоженный", — отметила Мунтаева в комментарии "360".
Как сообщает телеканал, родители мальчика написали заявление, в котором указали, что не имеют претензии к Мунтаевой.
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