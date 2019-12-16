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Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
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РИА Новости

Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома

15:36 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Увольнение и арест бывшей заведующей московским роддомом №27 - это вопиющий случай, врачи не должны заключаться под стражу за неумышленный вред здоровью пациентов, считает президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
В ноябре-декабре 2019 года в департамент здравоохранения Москвы поступили обращения пациентов с жалобами на работу родильного дома №27 Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
В ходе беседы с журналистами в понедельник Рошаль напомнил, что бывший главврач роддома Марина Сармосян была арестована.
"Я считаю, что это вопиющий совершенно случай, когда главного врача по статье "Халатность" увольняют с должности за то, что у нее в родильном доме на шесть тысяч родов один новорожденный умер и трое получили какие-то осложнения. Это медицина, это болезни. Мы не боги. То, что дети и умирают в родильных домах, и имеют осложнения - во всем мире это есть, это не чрезвычайная ситуация", - сказал Рошаль журналистам.
Он отметил, что есть множество хороших отзывов о родильном доме №27.
"Я думаю, что это ужасно совершенно... За неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", - заключил Рошаль.
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