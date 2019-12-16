Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома

"Я считаю, что это вопиющий совершенно случай, когда главного врача по статье "Халатность" увольняют с должности за то, что у нее в родильном доме на шесть тысяч родов один новорожденный умер и трое получили какие-то осложнения. Это медицина, это болезни. Мы не боги. То, что дети и умирают в родильных домах, и имеют осложнения - во всем мире это есть, это не чрезвычайная ситуация", - сказал Рошаль журналистам.