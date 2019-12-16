В Северной Осетии арестовали экс-прокурора по делу о заказном убийстве

Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве

ПЯТИГОРСК, 16 дек — РИА Новости. Суд в Суд в Северной Осетии заключил под стражу на месяц экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, подозреваемую в заказе убийства следователя, сообщили РИА Новости в Верховном суде республики.

"Заключена под стражу на месяц", - сказали в суде.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что по делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова. По версии следствия, Швецова в 2012 году на встрече с Гагиевым в Москве "заказала" убийство бывшего мужа ее сестры - следователя Александра Леонова. В сентябре того же года Леонов был убит членами банды Гагиева в российской столице, отмечал СК.

Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников, полагает СК. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, среди которых были силовики, чиновники и бизнесмены.

Преступления, по информации следствия, совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. По данным СК, самые резонансные из них - убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.