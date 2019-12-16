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В Северной Осетии арестовали экс-прокурора по делу о заказном убийстве
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РИА Новости

В Северной Осетии арестовали экс-прокурора по делу о заказном убийстве

15:36 16.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве
Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЯТИГОРСК, 16 дек — РИА Новости. Суд в Северной Осетии заключил под стражу на месяц экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, подозреваемую в заказе убийства следователя, сообщили РИА Новости в Верховном суде республики.
"Заключена под стражу на месяц", - сказали в суде.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что по делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова. По версии следствия, Швецова в 2012 году на встрече с Гагиевым в Москве "заказала" убийство бывшего мужа ее сестры - следователя Александра Леонова. В сентябре того же года Леонов был убит членами банды Гагиева в российской столице, отмечал СК.
Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников, полагает СК. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, среди которых были силовики, чиновники и бизнесмены.
Преступления, по информации следствия, совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. По данным СК, самые резонансные из них - убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
Несколько участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Самого Гагиева в 2015 году задержали в Австрии и экстрадировали в Россию в 2018 году, его ждет суд.
Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, в Московском окружном военном суде
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Аслан ГагиевСледственный комитет РФВладикавказСеверная ОсетияПроисшествия
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