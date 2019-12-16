Критерии качества медицинской помощи пересмотрят до конца 2021 года

"С 2012 года Минздравом поэтапно введены обязательные к исполнению порядки оказания медицинской помощи, национальные клинические рекомендации, критерии качества, ставшие основой для контрольных и экспертных мероприятий. Эта работа продолжается в соответствии с принятым в 2018 году федеральным законом, и до конца 2021 года весь пул клинических рекомендаций и критериев качества будет не только актуализирован, но и интегрирован с цифровой программой управления качеством медицинской помощи",- сказала Скворцова в ходе заседания Совета законодателей.