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Критерии качества медицинской помощи пересмотрят до конца 2021 года
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РИА Новости

Критерии качества медицинской помощи пересмотрят до конца 2021 года

15:35 16.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Все клинические рекомендации и критерии качества оказания медицинской помощи в России будут пересмотрены до конца 2021 года, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"С 2012 года Минздравом поэтапно введены обязательные к исполнению порядки оказания медицинской помощи, национальные клинические рекомендации, критерии качества, ставшие основой для контрольных и экспертных мероприятий. Эта работа продолжается в соответствии с принятым в 2018 году федеральным законом, и до конца 2021 года весь пул клинических рекомендаций и критериев качества будет не только актуализирован, но и интегрирован с цифровой программой управления качеством медицинской помощи",- сказала Скворцова в ходе заседания Совета законодателей.
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