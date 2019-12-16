Миллер обсудил с послом Белоруссии условия поставок российского газа

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава "Газпрома" Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил в понедельник с послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики страны Виктором Каранкевичем взаимодействие в газовой сфере с 2020 года, в частности условия поставок российского газа в республику, говорится в пресс-релизе "Газпрома"

"Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в газовой сфере, начиная с 2020 года. В первую очередь, речь шла об условиях поставок российского газа потребителям республики. Отмечено, что "Газпром" обеспечивает надежные поставки газа потребителям республики в необходимом объеме. В январе-ноябре 2019 года он составил около 18,4 миллиарда кубометров", - сообщается в пресс-релизе.

Между "Газпромом" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года. В 2018 году "Газпром" поставил в соседнюю страну на 6,9%, или на 1,3 миллиарда кубометров, газа больше, чем в 2017 году - 20,3 миллиарда кубометров.

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. Такую же цену правительство страны заложило в проект бюджета республики на 2020 год, который сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией завершился в апреле 2017 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это произошло сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016-2017 годах газ в полном объеме – 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы. В декабре 2017 года "Газпром" продлил контракт на поставку газа в Белоруссию до конца 2019