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2019-12-16T15:28+0300
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Володин предложил точечно решать проблему обеспечения регионов скорыми
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РИА Новости

Володин предложил точечно решать проблему обеспечения регионов скорыми

15:28 16.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решение проблемы обеспечения субъектов РФ машинами скорой помощи должно быть точечным, следует оказать господдержку регионам, которые сами не могут решить эту задачу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В выступлении на заседании совета законодателей Володин подчеркнул, что необходимо обсуждать вопросы отрасли, исходя из конкретики и линейки проблем, которые сегодня волнуют граждан. Спикер подчеркнул, что в здравоохранении сделано многое, "но еще далеко от совершенства и того, чтобы выйти на решение задач, которые ставит президент в обращении к Федеральному собранию".
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"Проблема у нас с вами и со скорой помощью: отчитались, сказали, что скорая помощь есть. На самом деле, до 60 процентов парк изношен. Правильно было бы подойти к этому вопросу точечно и посмотреть на решение, исходя из возможностей региональных бюджетов, потому что "скорые" поставляют в регионы, которые могут их сами закупить, учитывая, что их бюджеты - доноры. Правильно было бы взять и оказать поддержку и помощь регионам, которые, являясь реципиентами, не могут эту задачу решить самостоятельно", - заявил Володин.
"У нас с вами по ряду регионов устаревшие автомобили составляют до 70 процентов парка. Это никуда не годится, и здесь также нам правильно было бы выработать предложения по решению этих вопросов", - добавил спикер.
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скорая помощьГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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