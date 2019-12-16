Володин предложил точечно решать проблему обеспечения регионов скорыми

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решение проблемы обеспечения субъектов РФ машинами Решение проблемы обеспечения субъектов РФ машинами скорой помощи должно быть точечным, следует оказать господдержку регионам, которые сами не могут решить эту задачу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

В выступлении на заседании совета законодателей Володин подчеркнул, что необходимо обсуждать вопросы отрасли, исходя из конкретики и линейки проблем, которые сегодня волнуют граждан. Спикер подчеркнул, что в здравоохранении сделано многое, "но еще далеко от совершенства и того, чтобы выйти на решение задач, которые ставит президент в обращении к Федеральному собранию".

"Проблема у нас с вами и со скорой помощью: отчитались, сказали, что скорая помощь есть. На самом деле, до 60 процентов парк изношен. Правильно было бы подойти к этому вопросу точечно и посмотреть на решение, исходя из возможностей региональных бюджетов, потому что "скорые" поставляют в регионы, которые могут их сами закупить, учитывая, что их бюджеты - доноры. Правильно было бы взять и оказать поддержку и помощь регионам, которые, являясь реципиентами, не могут эту задачу решить самостоятельно", - заявил Володин.