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Новое оружие России
2019-12-16T15:28+0300
https://ria.ru/20191216/1562447382.html
В России начались испытания третьего тральщика из стеклопластика
https://cdn24.img.ria.ru/images/156244/70/1562447006_0:416:2901:2048_1036x0_80_0_0_75fae3a6f136a7310adb061b38db768a.jpg
РИА Новости

В России начались испытания третьего тральщика из стеклопластика

15:28 16.12.2019
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© Фото : пресс-служба ВМФНовейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
© Фото : пресс-служба ВМФ
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов" приступил к выполнению программы государственных испытаний в полигонах Балтийского моря, сообщил официальный представитель ВМФ.
"Владимир Емельянов" является третьим кораблем проекта 12700, построенным на Средне-Невском судостроительном заводе по заказу ВМФ. В 2016 году предприятие передало ВМФ головной корабль проекта "Александр Обухов". В январе Андреевский флаг был поднят на корабле "Иван Антонов". На Средне-Невском заводе применяются новые российские технологии. Корабли имеют корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса меньше металлического, при этом значительно увеличивается его прочность. Корпус не подвержен коррозии, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации практически неограничен.
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"Согласно программе испытаний, экипаж "Владимир Емельянов" и заводская сдаточная команда выполнит проверку работоспособности всех систем и механизмов, проведет проверку радиотехнического вооружения и бортового гидроакустического комплекса", - говорится в сообщении военного ведомства.
Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" в интересах ВМФ. Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При разминировании корабль может не входить в опасную зону - поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов ведется дистанционно с помощью телеуправляемых подводных аппаратов и безэкипажного катера.
Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет около 890 тонн, длина - 62 метра, ширина – 10 метров, экипаж - 44 человека. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
Юрий Борисов
12 июля, 12:20Новое оружие России
Борисов: российские тральщики проекта 12700 превосходят зарубежные аналоги
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Новое оружие РоссииПМО "Владимир Емельянов"Балтийское мореРоссияБезопасность
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