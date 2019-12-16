Около 1000 компаний Москвы готовы участвовать в цифровом акселераторе

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Почти тысяча заявок были поданы предпринимателями на участие в Московском акселераторе в сфере цифровых технологий, сообщил РИА Новости глава столичного . Почти тысяча заявок были поданы предпринимателями на участие в Московском акселераторе в сфере цифровых технологий, сообщил РИА Новости глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Алексей Фурсин.

По его словам, акселератор начнет работу 17 января 2020 года с трека "Цифровые сервисы", который пройдет в партнерстве с Яндексом. К участию приглашены стартапы, уже имеющие клиентов и разрабатывающие высокотехнологичные продукты в сфере логистики, недвижимости, образования и торговли.

"Конкурс на участие в проекте составил примерно 47 команд на 1 место. Столь внушительное количество заявителей говорит о высоком интересе технологических предпринимателей к мерам поддержки бизнеса, оказываемым столичными властями. Уверен, что для участия в акселераторе будут отобраны лучшие из лучших, а их решения пойдут на пользу нашему городу", – отметил Фурсин.

Он пояснил, что из почти тысячи технологических заявок экспертное жюри отберет 20. В числе главных условий для отбора значатся работающий бизнес на стадии MVP и выше. Кроме того, эксперты намерены оценить технологическую уникальность решения, масштабируемость, а также комплементарность бизнесу корпорации-партнера, оказывающего экспертную поддержку трека.

В ДПИР уточнили, что из числа поданных заявок 32% компаний работают в сфере ритейла (300 заявок), 35% развивают образовательные технологии (326 заявок), 16% разрабатывают технологии в сфере недвижимости (144 заявки), а 17% ориентированы на оптимизацию логистических процессов (161 заявка).

Окончательный список участников будет опубликован 24 декабря на сайте Московского акселератора. Программа акселерации займет около 10 недель – с 17 января по 18 марта 2020 года.

"В течение каждой недели предприниматели смогут проводить индивидуальные консультации с трекерами и экспертами в удобном и привычном формате, включая конференции по скайпу, общение по телефону и очные встречи. По пятницам в рамках Акселератора будут проводиться презентации по динамике проектов, а по субботам – воркшопы. За время программы ее участники смогут прокачать свой технологический стартап вместе с лидером рынка и получить поддержку города и корпораций в развитии своего дела", – добавил глава департамента.