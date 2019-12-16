Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T16:11+0300
https://ria.ru/20191216/1562447310.html
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
https://cdn21.img.ria.ru/images/83695/81/836958160_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_3b3773e07dde74aac274f18a26b04e42.jpg
РИА Новости

Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

15:29 16.12.2019 (обновлено: 16:11 16.12.2019)
7308
© Fotolia / yuriyzhuravovДевушка измеряет талию
Девушка измеряет талию
© Fotolia / yuriyzhuravov
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
Она пояснила, что такой жир называется висцеральным, то есть внутренним. Он скапливается вокруг органов брюшной полости. Второй тип — подкожный — откладывается на бедрах по женскому типу. Первая разновидность встречается у обоих полов, вторая распространена преимущественно у женщин с фигурой "груша" или "песочные часы" и связана с гормоном эстрогеном.
Тосты и сливовый джем
25 октября, 10:04
Диетолог назвала несовместимые сочетания продуктов
"Такой вид жира не является вредным, он, напротив, нужен, чтобы иметь силы выносить и родить здоровое потомство. Но он доставляет дискомфорт дамам, поэтому они с особым усердием пытаются от него избавиться", — заявила диетолог.
Как заявила Соломатина, висцеральный жир скапливается из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания, которые могут привести к появлению диабета, атеросклероза, гипертонии и одышки. У мужчин такие отложения часто называют "пивным животом".
"С одной стороны, он бывает у тех людей, которые регулярно пьют пиво, а с другой, с возрастом от употребления пищи с высоким содержанием клетчатки возникают негативные реакции в организме, и человек переходит на более калорийные продукты", — объяснила собеседница издания.
Чтобы избавиться от жировых отложений, Соломатина посоветовала полностью изменить пищевые привычки. Важно употреблять больше клетчатки, которая содержится в салатах, цельнозерновом хлебе, свежих овощах и фруктах. Необходимо отказаться от жареного и простых углеводов, заменив их вареной и запеченной пищей.
Нельзя забывать и о физических нагрузках, добавила врач. Чтобы добиться тонкой талии, нужно посещать спортзал не менее двух раз в неделю, сказала она. Кроме того, следует наладить режим сна и не использовать гаджеты перед тем, как лечь в постель.
Тележка с продуктами в супермаркете
7 декабря, 09:23
Гастроэнтеролог назвал продукты, разрушающие кишечник
582463312
Обсудить 2
Елена СоломатинаОбщество
Рекомендуем
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Посетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Телеведущая Елена Малышева
Малышева ответила на сообщения о недопуске ее соведущего в Россию
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
17:54Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
Лента новостейМолния