Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

Она пояснила, что такой жир называется висцеральным, то есть внутренним. Он скапливается вокруг органов брюшной полости. Второй тип — подкожный — откладывается на бедрах по женскому типу. Первая разновидность встречается у обоих полов, вторая распространена преимущественно у женщин с фигурой "груша" или "песочные часы" и связана с гормоном эстрогеном.

"Такой вид жира не является вредным, он, напротив, нужен, чтобы иметь силы выносить и родить здоровое потомство. Но он доставляет дискомфорт дамам, поэтому они с особым усердием пытаются от него избавиться", — заявила диетолог.

Как заявила Соломатина, висцеральный жир скапливается из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания, которые могут привести к появлению диабета, атеросклероза, гипертонии и одышки. У мужчин такие отложения часто называют "пивным животом".

"С одной стороны, он бывает у тех людей, которые регулярно пьют пиво, а с другой, с возрастом от употребления пищи с высоким содержанием клетчатки возникают негативные реакции в организме, и человек переходит на более калорийные продукты", — объяснила собеседница издания.

Чтобы избавиться от жировых отложений, Соломатина посоветовала полностью изменить пищевые привычки. Важно употреблять больше клетчатки, которая содержится в салатах, цельнозерновом хлебе, свежих овощах и фруктах. Необходимо отказаться от жареного и простых углеводов, заменив их вареной и запеченной пищей.