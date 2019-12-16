В Краснодаре потушили пожар на хлебозаводе

КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Пожар на краснодарском хлебозаводе, откуда ранее был эвакуирован персонал, ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее ведомство сообщило, что в 12.47 мск понедельника поступило сообщение о пожаре на улице Кожевенной в Краснодаре. По прибытии к месту пожарные установили, что горит кровля на площади 50 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС сообщила об эвакуации персонала из здания, позднее – о локализации пожара на площади 200 квадратных метров, затем - о ликвидации открытого горения и отсутствии погибших и пострадавших. По информации МЧС, речь идет о хлебозаводе номер 6.
"В 14.54 ликвидация пожара", - сообщает ведомство.
По данным пресс-службы ГУМЧС, на месте работали 12 единиц техники и 39 человек.