В Киеве из здания суда эвакуируют людей после угрозы минирования

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Людей эвакуируют из здания Шевченковского районного суда Киева из-за информации о минировании, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
"В связи с сообщением о минировании здания суда пока в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.