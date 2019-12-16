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В Киеве из здания суда эвакуируют людей после угрозы минирования
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РИА Новости

В Киеве из здания суда эвакуируют людей после угрозы минирования

15:25 16.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Людей эвакуируют из здания Шевченковского районного суда Киева из-за информации о минировании, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
"В связи с сообщением о минировании здания суда пока в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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