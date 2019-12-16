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В Госдуме подготовят карту дефицита кадров в районных больницах
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РИА Новости

В Госдуме подготовят карту дефицита кадров в районных больницах

15:22 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит инъекцию
Медицинская сестра готовит инъекцию
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра готовит инъекцию. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты намерены подготовить карту районных центральных больниц в РФ, где дефицит кадров составляет более 40%, и представить ее министру здравоохранения Веронике Скворцовой на предстоящем в марте правительственном часе в Госдуме, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в понедельник на заседании Совета законодателей.
"У нас в следующем году в марте будет правительственный час, мы постараемся до него составить карту районных центральных больниц, где дефицит врачебных кадров составляет более 40% - практически каждая вторая вакансия - и вам ее озвучим", - сказал Володин.
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Он отметил, что в целом этот дефицит на сегодняшний день исчисляется десятками тысяч специалистов, а что касается среднего медицинского персонала - более 100 тысяч. И в этой ситуации, считает Володин, чревато откладывать решение этого вопроса на 2024 год.
Кроме того, подчеркнул председатель Госдумы, дефицит кадров влияет и на качество здравоохранения в стране.
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Госдума РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
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