В Госдуме подготовят карту дефицита кадров в районных больницах

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты намерены подготовить карту районных центральных больниц в РФ, где дефицит кадров составляет более 40%, и представить ее министру здравоохранения Депутаты намерены подготовить карту районных центральных больниц в РФ, где дефицит кадров составляет более 40%, и представить ее министру здравоохранения Веронике Скворцовой на предстоящем в марте правительственном часе в Госдуме, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в понедельник на заседании Совета законодателей.

"У нас в следующем году в марте будет правительственный час, мы постараемся до него составить карту районных центральных больниц, где дефицит врачебных кадров составляет более 40% - практически каждая вторая вакансия - и вам ее озвучим", - сказал Володин.

Он отметил, что в целом этот дефицит на сегодняшний день исчисляется десятками тысяч специалистов, а что касается среднего медицинского персонала - более 100 тысяч. И в этой ситуации, считает Володин, чревато откладывать решение этого вопроса на 2024 год.