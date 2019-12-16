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2019-12-16T15:21+0300
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Защита Егора Жукова обжаловала условный срок
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РИА Новости

Защита Егора Жукова обжаловала условный срок

15:21 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков
Блогер Егор Жуков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Блогер Егор Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защита студента ВШЭ Егора Жукова, условно осужденного за призывы к экстремизму, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Я подал жалобу на приговор, прошу его отменить, а уголовное дело прекратить в связи с отсутствием состава преступления", - сказал адвокат. Срок рассмотрения жалобы пока не назначен, адвокат считает, что из-за новогодних праздников заседание могут назначить уже в январе.
Дмитрий Песков
11 декабря, 13:03
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Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам условно, а также лишил его права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", сроком на два года.
Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
6 декабря, 23:19
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал приговор Егору Жукову
В сентябре Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
6 декабря, 16:13
В Совфеде прокомментировали приговор Егору Жукову
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Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковКунцевский суд г. МосквыВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
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