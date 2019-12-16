Защита Егора Жукова обжаловала условный срок

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защита студента ВШЭ Защита студента ВШЭ Егора Жукова , условно осужденного за призывы к экстремизму, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.

"Я подал жалобу на приговор, прошу его отменить, а уголовное дело прекратить в связи с отсутствием состава преступления", - сказал адвокат. Срок рассмотрения жалобы пока не назначен, адвокат считает, что из-за новогодних праздников заседание могут назначить уже в январе.

Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам условно, а также лишил его права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", сроком на два года.

Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.

В сентябре Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".