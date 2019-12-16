Награждение победителей Конкурса государственной соцрекламы "Импульс"

Участники:
- директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий ФЕДОРОВ;
- первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, генеральный директор компании Geometry Global Алексей КОВЫЛОВ;
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ;
- представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Правительства Санкт-Петербурга, Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области и других ведомств.
В этом году на конкурс было подано несколько сот заявок. На церемонии будут объявлены победители и призеры в семи основных ("Лучшая аудиореклама", "Лучший блогер", "Лучший буклет", "Лучшая видеореклама", "Лучшая наружная реклама", "Лучший плакат" и "Лучшая рекламная кампания") и специальных номинациях, включая "Гран-при". Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие. В рамках мероприятия состоится мастер-класс по дизайну.
"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором выступает МИА "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий ФЕДОРОВ;
- первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, генеральный директор компании Geometry Global Алексей КОВЫЛОВ;
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ;
- представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Правительства Санкт-Петербурга, Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области и других ведомств.
В этом году на конкурс было подано несколько сот заявок. На церемонии будут объявлены победители и призеры в семи основных ("Лучшая аудиореклама", "Лучший блогер", "Лучший буклет", "Лучшая видеореклама", "Лучшая наружная реклама", "Лучший плакат" и "Лучшая рекламная кампания") и специальных номинациях, включая "Гран-при". Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие. В рамках мероприятия состоится мастер-класс по дизайну.
"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором выступает МИА "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/