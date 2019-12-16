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Награждение победителей Конкурса государственной соцрекламы "Импульс"
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РИА Новости

Награждение победителей Конкурса государственной соцрекламы "Импульс"

15:17 16.12.2019 (обновлено: 15:20 16.12.2019)
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20 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится церемония награждения победителей 6-го ежегодного Конкурса государственной социальной рекламы "Импульс".
Участники:
- директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий ФЕДОРОВ;
- первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, генеральный директор компании Geometry Global Алексей КОВЫЛОВ;
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ;
- представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Правительства Санкт-Петербурга, Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области и других ведомств.

В этом году на конкурс было подано несколько сот заявок. На церемонии будут объявлены победители и призеры в семи основных ("Лучшая аудиореклама", "Лучший блогер", "Лучший буклет", "Лучшая видеореклама", "Лучшая наружная реклама", "Лучший плакат" и "Лучшая рекламная кампания") и специальных номинациях, включая "Гран-при". Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие. В рамках мероприятия состоится мастер-класс по дизайну.
"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором выступает МИА "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.

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