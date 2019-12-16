Малышева ответила на сообщения о недопуске ее соведущего в Россию

Телеведущая подтвердила информацию об инциденте в аэропорту. По ее словам, сотрудники обратили внимание на "недочеты" в документах Гандельмана.

Малышева отметила, что ее коллега прошел все процедуры на границе и принял участие в съемках новогодних выпусков программы.

"В этом может убедиться любой человек, включив телевизор", — добавила Малышева.

Он подчеркнула, что все ошибки, на которые указали служащие воздушной гавани, были исправлены.

"Ко всем процедурам, которые проводятся в аэропортах, на таможне и в паспортном контроле, мы относимся с большим уважением", — подчеркнула врач.