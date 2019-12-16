Малышева ответила на сообщения о недопуске ее соведущего в Россию

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева отреагировала на сообщения СМИ о том, что ее коллега по эфиру, врач Герман Гандельман не смог попасть в Россию из-за проблем на границе. Об этом пишет "РБК".
Телеведущая подтвердила информацию об инциденте в аэропорту. По ее словам, сотрудники обратили внимание на "недочеты" в документах Гандельмана.
Малышева отметила, что ее коллега прошел все процедуры на границе и принял участие в съемках новогодних выпусков программы.
"В этом может убедиться любой человек, включив телевизор", — добавила Малышева.
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Он подчеркнула, что все ошибки, на которые указали служащие воздушной гавани, были исправлены.
"Ко всем процедурам, которые проводятся в аэропортах, на таможне и в паспортном контроле, мы относимся с большим уважением", — подчеркнула врач.
Ранее СМИ сообщили, что Герман Гандельман не смог пройти паспортный контроль в столичном аэропорту Домодедово и был вынужден вернуться в Израиль, гражданином которого он является.