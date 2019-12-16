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2019-12-16T16:01+0300
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Малышева ответила на сообщения о недопуске ее соведущего в Россию
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РИА Новости

Малышева ответила на сообщения о недопуске ее соведущего в Россию

15:17 16.12.2019 (обновлено: 16:01 16.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева отреагировала на сообщения СМИ о том, что ее коллега по эфиру, врач Герман Гандельман не смог попасть в Россию из-за проблем на границе. Об этом пишет "РБК".
Телеведущая подтвердила информацию об инциденте в аэропорту. По ее словам, сотрудники обратили внимание на "недочеты" в документах Гандельмана.
Малышева отметила, что ее коллега прошел все процедуры на границе и принял участие в съемках новогодних выпусков программы.
"В этом может убедиться любой человек, включив телевизор", — добавила Малышева.
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Он подчеркнула, что все ошибки, на которые указали служащие воздушной гавани, были исправлены.
"Ко всем процедурам, которые проводятся в аэропортах, на таможне и в паспортном контроле, мы относимся с большим уважением", — подчеркнула врач.
Ранее СМИ сообщили, что Герман Гандельман не смог пройти паспортный контроль в столичном аэропорту Домодедово и был вынужден вернуться в Израиль, гражданином которого он является.
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15323211
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КультураГерман ГандельманЕлена МалышеваДомодедово (аэропорт)РоссияИзраильОбщество
Популярные комментарии
можно было просто воскликнуть: "Ой! Вэй!"
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SFSergio Fatof
800021
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