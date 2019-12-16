Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторы закона, депутаты Госдумы, объясняли его необходимость тем, что на фоне напряженной международной обстановки и "откровенно враждебных действий и провокаций" со стороны иностранных государств в отношении РФ, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по защите сотрудников органов безопасности.
Предусматривается, что порядок принятия решений об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности по этому основанию будет определять ФСБ. Ожидается, что такой запрет будет введен в отношении тех военнослужащих, кто был осведомлен о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.