Глава МВД Эстонии объяснил свои слова в адрес финского премьера

ТАЛЛИН, 16 дек — РИА Новости. Глава Глава МВД Эстонии , лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что его резкие слова о премьере и членах правительства Финляндии являются личным мнением и не отражают точку зрения эстонского кабинета министров.

В воскресенье глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме, комментируя назначение Санны Марин на пост премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить "слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром". В Финляндии, подчеркнул Хельме, как раз и имеет место ситуация, при которой "продавщица поднялась до премьер-министра". Других членов финского правительства он назвал уличными активистами и неучами.

"Я выражал собственную позицию и позицию партии, а не всего правительства, когда критиковал новое правительство Финляндии, и, в частности, кандидатуру премьер-министра Санны Марин", - приводит слова министра пресс-служба EKRE.

Хельме также добавил, что не ставит под сомнение стабильность доброго сотрудничества и дружеских связей между Эстонией и Финляндией.

Канцелярия президента Финляндии сообщила в понедельник, что в телефонном разговоре с президентом Саули Ниинистё глава Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась за высказывания Хельме.