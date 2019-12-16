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Пожар не помешал ремонту на "Адмирале Кузнецове", заявил глава ОСК
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РИА Новости

Пожар не помешал ремонту на "Адмирале Кузнецове", заявил глава ОСК

15:09 16.12.2019 (обновлено: 16:33 16.12.2019)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтактеПожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтакте
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" продолжается и не прекращался, несмотря на пожар, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке, в результате попадания искры от сварочных работ в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Вспыхнувший пожар тушили в течение суток, в результате погибли два человека, более десяти пострадали.
"Ремонтные работы на борту "Адмирала Кузнецова" продолжаются, они не прекращались в связи с пожаром. Говорить об ущербе пока рано, работает комиссия по установлению причин чрезвычайной ситуации", - сказал Рахманов.
От ОСК в составе комиссии работают заместитель главы корпорации Владимир Королев, бывший командующий ВМФ России.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
12 декабря, 13:42
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияБезопасностьПроисшествия
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