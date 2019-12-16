Пожар не помешал ремонту на "Адмирале Кузнецове", заявил глава ОСК

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" продолжается и не прекращался, несмотря на пожар, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке, в результате попадания искры от сварочных работ в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Вспыхнувший пожар тушили в течение суток, в результате погибли два человека, более десяти пострадали.
"Ремонтные работы на борту "Адмирала Кузнецова" продолжаются, они не прекращались в связи с пожаром. Говорить об ущербе пока рано, работает комиссия по установлению причин чрезвычайной ситуации", - сказал Рахманов.
От ОСК в составе комиссии работают заместитель главы корпорации Владимир Королев, бывший командующий ВМФ России.