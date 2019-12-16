Пожар не помешал ремонту на "Адмирале Кузнецове", заявил глава ОСК

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке, в результате попадания искры от сварочных работ в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Вспыхнувший пожар тушили в течение суток, в результате погибли два человека, более десяти пострадали.