Медведев утвердил правила предоставления субсидий на НИОКР

ГОРКИ, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидий на проведение научно исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при реализации инновационных проектов.
"Я подписал постановление, которое утверждает правила предоставления субсидий на проведение научно исследовательских и опытно-конструкторских работ при реализации инновационных проектов", - сказал Медведев на совещании премьер-министра с вице-премьерами.
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Он напомнил, что на эти цели в федеральном бюджете на ближайшие годы предусмотрено почти 29 миллиардов рублей.
"Субсидии позволяют разработчикам новых технологий компенсировать часть затрат", - добавил премьер.
По словам курирующего промышленность вице-премьера Дмитрия Козака, субсидии будут предоставляться на конкурсной основе, и одним из критериев является обязательство по внедрению соответствующих технологий до серийного производства в кратчайший срок, а также эффективность использования субсидий. Механизм начнет работать с 2020 года.
"За невыполнение обязательств, которые возьмут на себя претенденты на получение субсидии, предусмотрены соответствующие меры ответственности в виде возврата соответствующих субсидий. Таким образом, этот инструмент направлен не просто на проведение научных исследований, а на их внедрение в реальную практику", - добавил Козак.