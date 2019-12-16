Медведев утвердил правила предоставления субсидий на НИОКР

ГОРКИ, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидий на проведение научно исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при реализации инновационных проектов.

"Я подписал постановление, которое утверждает правила предоставления субсидий на проведение научно исследовательских и опытно-конструкторских работ при реализации инновационных проектов", - сказал Медведев на совещании премьер-министра с вице-премьерами.

Он напомнил, что на эти цели в федеральном бюджете на ближайшие годы предусмотрено почти 29 миллиардов рублей.

"Субсидии позволяют разработчикам новых технологий компенсировать часть затрат", - добавил премьер.

По словам курирующего промышленность вице-премьера Дмитрия Козака , субсидии будут предоставляться на конкурсной основе, и одним из критериев является обязательство по внедрению соответствующих технологий до серийного производства в кратчайший срок, а также эффективность использования субсидий. Механизм начнет работать с 2020 года.