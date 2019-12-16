Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T15:06+0300
https://ria.ru/20191216/1562446162.html
Медведев утвердил правила предоставления субсидий на НИОКР
https://cdn24.img.ria.ru/images/156198/86/1561988633_0:117:2811:1698_1036x0_80_0_0_11350cc347bdc75770bb9bbbbbb6fd79.jpg
РИА Новости

Медведев утвердил правила предоставления субсидий на НИОКР

15:06 16.12.2019
153
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидий на проведение научно исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при реализации инновационных проектов.
"Я подписал постановление, которое утверждает правила предоставления субсидий на проведение научно исследовательских и опытно-конструкторских работ при реализации инновационных проектов", - сказал Медведев на совещании премьер-министра с вице-премьерами.
Президент РФ Владимир Путин
13 декабря, 17:39
Путин поручил представить предложения по субсидиям на санавиацию
Он напомнил, что на эти цели в федеральном бюджете на ближайшие годы предусмотрено почти 29 миллиардов рублей.
"Субсидии позволяют разработчикам новых технологий компенсировать часть затрат", - добавил премьер.
По словам курирующего промышленность вице-премьера Дмитрия Козака, субсидии будут предоставляться на конкурсной основе, и одним из критериев является обязательство по внедрению соответствующих технологий до серийного производства в кратчайший срок, а также эффективность использования субсидий. Механизм начнет работать с 2020 года.
"За невыполнение обязательств, которые возьмут на себя претенденты на получение субсидии, предусмотрены соответствующие меры ответственности в виде возврата соответствующих субсидий. Таким образом, этот инструмент направлен не просто на проведение научных исследований, а на их внедрение в реальную практику", - добавил Козак.
Первоклассники на праздновании Дня знаний
23 ноября, 09:53
Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
220000
Обсудить 0
Дмитрий МедведевДмитрий КозакРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании
Регионы должны представить план по развитию медпомощи до 10 января
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Минздрав и ФАС смогут пересматривать и снижать цены на лекарства
Фемида
Суд оштрафовал главу "Мемориала" на сто тысяч рублей
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
Пожар не помешал ремонту на "Адмирале Кузнецове", заявил глава ОСК
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
Генпрокуратура заявила о перебоях с поставками лекарств в 42 регионах
Флаги Молдавии в Кишиневе
Кишинев еще раз попробует согласовать Братиславский протокол
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Путин рассказал о заключенных за год контрактах на поставки вооружений
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, как повысить ответственность медстраховщиков
Трудовая книжка
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Заседание межправкомиссии России и Сирии состоится в декабре
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Путин рассказал о росте экспорта российского оружия
Президент РФ Владимир Путин
Путин упростил идентификацию при почтовых переводах до 15 тысяч рублей
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
В России начались испытания третьего тральщика из стеклопластика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
17:54Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
Лента новостейМолния