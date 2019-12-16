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В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком
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РИА Новости

В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком

15:05 16.12.2019 (обновлено: 15:11 16.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Фракция партии Левые в бундестаге направила правительству страны запрос с требованием разъяснить ситуацию с русским языком в Германии.
В тексте запроса, имеющимся в распоряжении РИА Новости, отмечается, что в Германии проживает шесть миллионов русскоговорящих, в 2017-2018 учебном году русский язык в школах изучало более 106 тысяч учеников. При этом политики обращают внимание, что Союз преподавателей русского языка в Германии жалуется на недостаточную поддержку со стороны министерств культуры немецких регионов.
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"По мнению авторов запроса, знание русского языка имеет большое значение для компетентности восточно-европейского направления немецкой политики, экономики, науки и гражданского общества. Тот факт, что федеральное правительство недвусмысленно проводит двойственную политику сдерживания и диалога, к сожалению авторов запроса означает то, что для федерального правительство русский язык выступает не только средством взаимопонимания в диалоге, но также как язык возможного внешнеполитического или военного конкурента или противника", - пишут авторы запроса, депутаты Сара Вагенкнехт и Дитмар Бартш и другие члены фракции.
Политики адресуют правительству 46 вопросов по различным аспектам использования и поддержки русского языка в Германии. Так, депутатов интересует, есть ли у правительства повестка дня изучения русского языка в Германии для укрепления взаимопонимания с Россией и развития экономических связей, сколько преподавателей русского языка насчитывается в Германии, сколько школьников и студентов его изучают, какие меры предпринимает правительство для поддержки изучения русского языка.
Политиков также волнует ситуация вокруг Института прикладной лингвистики и перевода в Университете Лейпцига, который в текущем году сократил программу преподавания русского языка, отказавшись от подготовки синхронистов со ссылкой на снизившийся интерес к русскому языку. Кроме того, депутаты хотят знать, кто в правительстве, кроме канцлера Ангелы Меркель владеет русским, с представителями каких стран она общается на русском, включают ли русскоязычные СМИ в ее дайджест. Отдельно политики интересуются ситуацией с владением и изучением русского языка в министерствах иностранных дел и обороны.
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9 декабря, 02:03
Межгосударственные отношения России и Германии
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Сара ВагенкнехтАнгела МеркельГерманияРоссияВ мире
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