В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком

БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Фракция партии Левые в бундестаге направила правительству страны запрос с требованием разъяснить ситуацию с русским языком в Фракция партии Левые в бундестаге направила правительству страны запрос с требованием разъяснить ситуацию с русским языком в Германии

В тексте запроса, имеющимся в распоряжении РИА Новости, отмечается, что в Германии проживает шесть миллионов русскоговорящих, в 2017-2018 учебном году русский язык в школах изучало более 106 тысяч учеников. При этом политики обращают внимание, что Союз преподавателей русского языка в Германии жалуется на недостаточную поддержку со стороны министерств культуры немецких регионов.

"По мнению авторов запроса, знание русского языка имеет большое значение для компетентности восточно-европейского направления немецкой политики, экономики, науки и гражданского общества. Тот факт, что федеральное правительство недвусмысленно проводит двойственную политику сдерживания и диалога, к сожалению авторов запроса означает то, что для федерального правительство русский язык выступает не только средством взаимопонимания в диалоге, но также как язык возможного внешнеполитического или военного конкурента или противника", - пишут авторы запроса, депутаты Сара Вагенкнехт и Дитмар Бартш и другие члены фракции.

Политики адресуют правительству 46 вопросов по различным аспектам использования и поддержки русского языка в Германии. Так, депутатов интересует, есть ли у правительства повестка дня изучения русского языка в Германии для укрепления взаимопонимания с Россией и развития экономических связей, сколько преподавателей русского языка насчитывается в Германии, сколько школьников и студентов его изучают, какие меры предпринимает правительство для поддержки изучения русского языка.