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Малышева предложила ввести экзамен для врачей раз в пять лет
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РИА Новости

Малышева предложила ввести экзамен для врачей раз в пять лет

15:04 16.12.2019 (обновлено: 15:24 16.12.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник
Врач одной из поликлиник
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Врачи в РФ должны раз в пять лет сдавать экзамен на уровень профессиональных знаний и навыков, заявила профессор, доктор медицинских наук, член центрального штаба ОНФ Елена Малышева.
В ходе круглого стола в ОНФ по проблемам непрерывного медицинского образования Малышева отметила, что система непрерывного образования "есть везде". Такое образование включает в себя, по ее словам, набор баллов за посещение конференций профессиональных сообществ, а также прохождение обязательного экзамена один раз в пять лет.
"Эти экзамены проводят независимые компании, не связанные ни с государством, ни с профессиональным сообществом. Это тестирование с разбором клинических случаев, которое длится 8 часов, целый день. Поэтому уровень врача проверяется снизу доверху, сверху донизу, во всех направлениях и во всех плоскостях. Конечно, мы дозрели до введения таких экзаменов один раз в пять лет", - сказала Малышева.
Она предложила внести в перечень итоговых решений круглого стола идею создания независимой организации, которая будет готовить тестирование для врачей. Такая организация также должна будет получать в профессиональных сообществах или в Национальной медицинской палате подтверждение на проведение тестов. Для каждой специальности тесты будут проходить подтверждение в профильных профессиональных врачебных организациях, добавила Малышева.
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О необходимости введения экзамена для врачей также высказался член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин. По его словам, необходимо создать обстоятельства и условия, при которых врачи хотели бы учиться, а также надо сделать все возможное для получения врачами соответствующих компетенций.
"Итоговый экзамен, независимый, с участием профессиональных сообществ является важной, мотивирующей основой, которая будет и побуждать врачей, и максимально объективно оценивать каждого индивидуально с учётом его уровня подготовки", - отметил Говорин.
Сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поддержал идею создания в России системы непрерывного образования для медиков. По его словам, такая система будет способствовать повышению уровня здравоохранения в стране.
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Елена МалышеваОбщероссийский народный фронтГосдума РФРоссияОбщество
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