Малышева предложила ввести экзамен для врачей раз в пять лет

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Врачи в РФ должны раз в пять лет сдавать экзамен на уровень профессиональных знаний и навыков, заявила профессор, доктор медицинских наук, член центрального штаба ОНФ Елена Малышева . Врачи в РФ должны раз в пять лет сдавать экзамен на уровень профессиональных знаний и навыков, заявила профессор, доктор медицинских наук, член центрального штаба ОНФ

ОНФ по проблемам непрерывного медицинского образования Малышева отметила, что система непрерывного образования "есть везде". Такое образование включает в себя, по ее словам, набор баллов за посещение конференций профессиональных сообществ, а также прохождение обязательного экзамена один раз в пять лет. В ходе круглого стола впо проблемам непрерывного медицинского образования Малышева отметила, что система непрерывного образования "есть везде". Такое образование включает в себя, по ее словам, набор баллов за посещение конференций профессиональных сообществ, а также прохождение обязательного экзамена один раз в пять лет.

"Эти экзамены проводят независимые компании, не связанные ни с государством, ни с профессиональным сообществом. Это тестирование с разбором клинических случаев, которое длится 8 часов, целый день. Поэтому уровень врача проверяется снизу доверху, сверху донизу, во всех направлениях и во всех плоскостях. Конечно, мы дозрели до введения таких экзаменов один раз в пять лет", - сказала Малышева.

Она предложила внести в перечень итоговых решений круглого стола идею создания независимой организации, которая будет готовить тестирование для врачей. Такая организация также должна будет получать в профессиональных сообществах или в Национальной медицинской палате подтверждение на проведение тестов. Для каждой специальности тесты будут проходить подтверждение в профильных профессиональных врачебных организациях, добавила Малышева.

О необходимости введения экзамена для врачей также высказался член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин. По его словам, необходимо создать обстоятельства и условия, при которых врачи хотели бы учиться, а также надо сделать все возможное для получения врачами соответствующих компетенций.

"Итоговый экзамен, независимый, с участием профессиональных сообществ является важной, мотивирующей основой, которая будет и побуждать врачей, и максимально объективно оценивать каждого индивидуально с учётом его уровня подготовки", - отметил Говорин.