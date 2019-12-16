Пензенский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников

"Сегодня я подписал распоряжение по переносу рабочего дня на субботу, 28 декабря, и предоставлению отдыха во вторник, 31 декабря. Это сделано в связи с многочисленными обращениями граждан, председателя федерации профсоюзов Пензенской области, общественных организаций региона", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Уточняется, что постановление губернатора касается государственных и муниципальных служащих Пензенской области, а также сотрудников всех подведомственных учреждений. "Руководители частных компаний будут принимать решение о графике работы самостоятельно. Службы экстренного реагирования продолжат работу в бесперебойном режиме", - говорится в сообщении.

Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.