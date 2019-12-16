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Пензенский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников
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РИА Новости

Пензенский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников

15:04 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник подписал постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня я подписал распоряжение по переносу рабочего дня на субботу, 28 декабря, и предоставлению отдыха во вторник, 31 декабря. Это сделано в связи с многочисленными обращениями граждан, председателя федерации профсоюзов Пензенской области, общественных организаций региона", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
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Уточняется, что постановление губернатора касается государственных и муниципальных служащих Пензенской области, а также сотрудников всех подведомственных учреждений. "Руководители частных компаний будут принимать решение о графике работы самостоятельно. Службы экстренного реагирования продолжат работу в бесперебойном режиме", - говорится в сообщении.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
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Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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Новый год—2020Иван БелозерцевЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинПензенская областьОбщество
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