В Анапе подросток умер во время лечения гайморита

КРАСНОДАР, 16 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Анапе в связи со смертью в больнице 13-летнего подростка во время мероприятий по лечению гайморита, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 13-летнему пациенту ГБУЗ "Городская больница города Анапа"… По версии следствия, 6 декабря 2019 года подросток с диагнозом синусит обратился в лечебное учреждение, где у него был диагностирован двусторонний гнойный гайморит", — говорится в сообщении.
Отмечается, что медработники сделали пациенту анестезию слизистых носовых проходов и приступили к лечебным процедурам.
"Произведена поочередная пункция и промывка правой и левой гайморовых пазух. В какой-то момент состояние пациента резко ухудшилось, в связи с чем он был доставлен в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребенок скончался", — информирует пресс-служба СУСК.