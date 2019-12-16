Мединский назвал композитора Щедрина классиком мирового искусства

"Человек, наделенный необъятным талантом и тонким чувством прекрасного, Вы наполнили свою жизнь музыкой и по праву считаетесь классиком не только отечественного, но и мирового искусства. Ваше многогранное дарование нашло свое воплощение в изумительных по своей красоте произведениях - сложных симфонических полотнах, сказочных балетах, несравненных концертах и операх", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте министерства культуры.