Мединский назвал композитора Щедрина классиком мирового искусства

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с днем рождения Родиона Щедрина, подчеркнув, что композитор с его необъятным талантом и тонким чувством прекрасного является классиком не только отечественного, но и мирового искусства.
Щедрин 16 декабря празднует свое 87-летие.
"Человек, наделенный необъятным талантом и тонким чувством прекрасного, Вы наполнили свою жизнь музыкой и по праву считаетесь классиком не только отечественного, но и мирового искусства. Ваше многогранное дарование нашло свое воплощение в изумительных по своей красоте произведениях - сложных симфонических полотнах, сказочных балетах, несравненных концертах и операх", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте министерства культуры.
Мединский отметил, что созданные композитором мелодии полюбились людям со всего мира.
"Не оставаясь безучастным к судьбе Родины, Вы активно занимаетесь общественной деятельностью и щедро делитесь с молодежью своим бесценным опытом, что заслуживает особой благодарности. Сердечно желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего", - заключил он.
Щедрин - советский и российский композитор, пианист, педагог, общественный деятель, народный артист СССР. Он является автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний и множества других музыкальных произведений, в том числе композиций к фильмам и театральным постановкам.