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Премьер Молдавии считает, что критика Совета Европы помогает реформам
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РИА Новости

Премьер Молдавии считает, что критика Совета Европы помогает реформам

15:01 16.12.2019
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© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на встрече в Страсбурге с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что конструктивная критика СЕ помогает стране в процессе реформ.
"В 2020 году отмечается 25-летие партнерства Молдавии с Советом Европы, и премьер-министр Ион Кику высоко оценил влияние этого сотрудничества на построение верховенства закона и благосостояние людей. Премьер-министр отметил, что опыт, предоставленный структурами Совета Европы, а также доза конструктивной критики необходимы для усилий нашей страны по продвижению осуществления внутренних реформ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.
Кику поблагодарил Пейчинович-Бурич за постоянную поддержку, оказываемую Молдавии Советом Европы. Глава правительства подтвердил готовность Молдавии выполнять соглашение об ассоциации с ЕС. Он сообщил, что главными приоритетами для страны в ближайшее время станут проведение реформы системы правосудия и модернизация экономики.
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Ион КикуМария Пейчинович-БуричСовет ЕвропыМолдавияЕвропаВ мире
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