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Суд оштрафовал главу "Мемориала" на сто тысяч рублей
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РИА Новости

Суд оштрафовал главу "Мемориала" на сто тысяч рублей

14:57 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФемида
Фемида
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фемида. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы в очередной раз оштрафовал на 100 тысяч рублей председателя правления международного правозащитного общества "Мемориал" Яна Рачинского по закону об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде.
Председателя правления, а ранее и сам "Мемориал", признали виновным в распространении материалов без плашки "Иностранный агент". Общество и Рачинского уже не раз штрафовали по этой статье Административного кодекса. По данным пресс-службы общества, общая сумма назначенных штрафов приближается к 3 миллионам рублей.
"Суд оштрафовал Рачинского на 100 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Международное правозащитное общество "Мемориал" - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.
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Правозащитный центр "Мемориал"РоссияПроисшествия
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