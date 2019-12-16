Суд оштрафовал главу "Мемориала" на сто тысяч рублей

Председателя правления, а ранее и сам "Мемориал", признали виновным в распространении материалов без плашки "Иностранный агент". Общество и Рачинского уже не раз штрафовали по этой статье Административного кодекса. По данным пресс-службы общества, общая сумма назначенных штрафов приближается к 3 миллионам рублей.