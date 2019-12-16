Минобрнауки займется поддержкой волонтерских организаций

"Дополнить словами "оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, обеспечивающими оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Татьяна Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года. В конце августа правительство были утверждены правила функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества, внесенные Минобрнауки во исполнение поручения президента России по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтёрского движения 26 июля 2017 года.