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Минобрнауки займется поддержкой волонтерских организаций
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РИА Новости

Минобрнауки займется поддержкой волонтерских организаций

14:54 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ получило полномочия по оказанию поддержки волонтерским организациям, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить словами "оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, обеспечивающими оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин на закрытии форума Доброволец России
5 декабря, 15:28
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Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Татьяна Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года. В конце августа правительство были утверждены правила функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества, внесенные Минобрнауки во исполнение поручения президента России по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтёрского движения 26 июля 2017 года.
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