Кишинев еще раз попробует согласовать Братиславский протокол

В Братиславе 9 и 10 октября состоялся двухдневный раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" с участием представителей Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, России, Украины и ОБСЕ - как посредников, ЕС и США – как наблюдателей. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В Баварии 4-5 ноября в ходе конференции по укреплению мер доверия сторонам снова не удалось согласовать протокол по итогам переговоров в Братиславе.