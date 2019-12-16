Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T14:53+0300
https://ria.ru/20191216/1562445440.html
Кишинев еще раз попробует согласовать Братиславский протокол
https://cdn23.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:134:3072:1861_1036x0_80_0_0_fcccc2df4cd2ad6c5b86fef160ebe973.jpg
РИА Новости

Кишинев еще раз попробует согласовать Братиславский протокол

14:53 16.12.2019
442
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Кишинев готов предпринять последнюю попытку согласовать с Тирасполем протокол по итогам переговоров в формате "5+2", прошедших в Братиславе, заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Александр Фленкя.
"Сегодня мы предпримем еще одну попытку, скорее всего последнюю, по определению текста протокола по итогам переговоров в Братиславе. Если это произойдет, то ОБСЕ предпримет необходимые действия, чтобы мы успели подписать протокол до начала зимних праздников", - сказал Фленкя на брифинге перед первой встречей с главой МИД непризнанного Приднестровья Виталием Игнатьевым.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
7 сентября, 20:34
Глава Приднестровья и посол США обсудили переговоры с Молдавией
По словам вице-премьера, независимо от итогов переговоров с Игнатьевым они обсудят широкий спектр вопросов социальной и экономической сфер.
В Братиславе 9 и 10 октября состоялся двухдневный раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" с участием представителей Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, России, Украины и ОБСЕ - как посредников, ЕС и США – как наблюдателей. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В Баварии 4-5 ноября в ходе конференции по укреплению мер доверия сторонам снова не удалось согласовать протокол по итогам переговоров в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
22 ноября, 22:14
Глава ПМР заявил о неизменности курса на независимость Приднестровья
230001
Обсудить 0
Виталий ИгнатьевМолдавияВ мире
Рекомендуем
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком
Паспорт гражданина Украины
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии считает, что критика Совета Европы помогает реформам
Ведущий программы Что? Где? Когда? Борис Крюк
Пресс-служба "Что? Где? Когда?" не комментирует скандал во время шоу
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса
Киев
На Украине избрали нового главу Нацагентства по борьбе с коррупцией
Иоффе Григорий Адольфович
В Крыму план Вакарчука по "деоккупации" полуострова назвали болтовней
Здание эстонского парламента в Таллине
Эстонская оппозиция выдвинет вотум недоверия главе МВД
Фемида
Суд оштрафовал главу "Мемориала" на сто тысяч рублей
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией
Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) в Мадриде, Испания.
В Германии разочарованы итогами встречи по климату COP25 в Мадриде
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме
Глава МВД Эстонии объяснил свои слова в адрес финского премьера
Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым
В Крыму оценили доклад Хельсинской комиссии о "притеснении" верующих
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Путин рассказал о заключенных за год контрактах на поставки вооружений
Выступление группы Куртки Кобейна на вручении музыкальной премии Виктория. Стоп-кадр видео
Режиссер объяснил пропажу слова "протесты" из эфира музыкальной премии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
17:54Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
Лента новостейМолния