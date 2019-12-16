Кишинев еще раз попробует согласовать Братиславский протокол

КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Кишинев готов предпринять последнюю попытку согласовать с Тирасполем протокол по итогам переговоров в формате "5+2", прошедших в Братиславе, заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Александр Фленкя.
"Сегодня мы предпримем еще одну попытку, скорее всего последнюю, по определению текста протокола по итогам переговоров в Братиславе. Если это произойдет, то ОБСЕ предпримет необходимые действия, чтобы мы успели подписать протокол до начала зимних праздников", - сказал Фленкя на брифинге перед первой встречей с главой МИД непризнанного Приднестровья Виталием Игнатьевым.
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По словам вице-премьера, независимо от итогов переговоров с Игнатьевым они обсудят широкий спектр вопросов социальной и экономической сфер.
В Братиславе 9 и 10 октября состоялся двухдневный раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" с участием представителей Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, России, Украины и ОБСЕ - как посредников, ЕС и США – как наблюдателей. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В Баварии 4-5 ноября в ходе конференции по укреплению мер доверия сторонам снова не удалось согласовать протокол по итогам переговоров в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.