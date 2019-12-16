Режиссер объяснил пропажу слова "протесты" из эфира музыкальной премии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Режиссер концерта музыкальной премии "Виктория" Андрей Болтенко в разговоре с РИА Новости объяснил, почему из телеверсии концерта исчезло слово "протесты".
"Случившееся — досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны", — рассказал собеседник агентства.
Ранее концерт по случаю вручения премии вышел в эфир телеканала "Россия 1". Некоторые СМИ написали, что в песне группы "Куртки Кобейна" исчезло слово "протесты". Песню исполнили музыканты "Би-2", Леонид Агутин и певица Manizha.
В пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что телеканал получил телеверсию от организаторов и никак не правил материал.