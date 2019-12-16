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Культура
2019-12-16T15:05+0300
https://ria.ru/20191216/1562445407.html
Режиссер объяснил пропажу слова "протесты" из эфира музыкальной премии
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РИА Новости

Режиссер объяснил пропажу слова "протесты" из эфира музыкальной премии

14:53 16.12.2019 (обновлено: 15:05 16.12.2019)
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© Россия 1 Выступление группы "Куртки Кобейна" на вручении музыкальной премии "Виктория". Стоп-кадр видео
Выступление группы Куртки Кобейна на вручении музыкальной премии Виктория. Стоп-кадр видео
© Россия 1
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Режиссер концерта музыкальной премии "Виктория" Андрей Болтенко в разговоре с РИА Новости объяснил, почему из телеверсии концерта исчезло слово "протесты".
"Случившееся — досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны", — рассказал собеседник агентства.
Ранее концерт по случаю вручения премии вышел в эфир телеканала "Россия 1". Некоторые СМИ написали, что в песне группы "Куртки Кобейна" исчезло слово "протесты". Песню исполнили музыканты "Би-2", Леонид Агутин и певица Manizha.
В пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что телеканал получил телеверсию от организаторов и никак не правил материал.
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208440643
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КультураРоссия-1 (телеканал)ВГТРКБи-2Россия
Популярные комментарии
Ну да разумеется технический брак. Разумеется верим.
16 декабря, 15:00
Будущее Страны
12210026
Совпадение? Недумаю...
16 декабря, 15:00
mm.j.sorokin
1190023
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