Минздрав и ФАС смогут пересматривать и снижать цены на лекарства

ГОРКИ, 16 дек - РИА Новости. Минздрав и ФАС в 2020 году получат полномочия самостоятельно пересматривать и снижать цены на лекарства, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

"Министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба в 2020 году наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления заявителей и держателей регистрационных удостоверений, если ранее эти цены были у них зарегистрированы", - сказала Голикова на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Она также сообщила, что согласно новому постановлению правительства, из-под обязательной перерегистрации цен будут выведены дешёвые препараты стоимостью до ста рублей, вакцины и наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах ЕАЭС.

Также впервые вводится порядок госрегистрации цен на лекарственные препараты в детских формах.

"Мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и естественную доступность препаратов для детей", - добавила Голикова.

Вице-премьер считает, что принятые правила будут способствовать качественным изменениям на лекарственном рынке России.

Говоря об обязательной перерегистрации цен в сторону снижения, которая вводится новым постановлением правительства, Голикова пояснила, что эта мера будет применяться в трех случаях: если цена на импортный препарат в России "выше, чем в стране его производства", если цена на воспроизведенный лекарственный препарат выше, чем на оригинальный лекарственный препарат, и если цена на российский препарат кратно выше цены на российский же аналог.

В свою очередь, Медведев выразил надежду, что подписанное им постановление об обязательной перерегистрации цен на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших будет способствовать улучшению ситуации.