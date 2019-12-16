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Минздрав и ФАС смогут пересматривать и снижать цены на лекарства
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РИА Новости

Минздрав и ФАС смогут пересматривать и снижать цены на лекарства

14:50 16.12.2019 (обновлено: 15:18 16.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
ГОРКИ, 16 дек - РИА Новости. Минздрав и ФАС в 2020 году получат полномочия самостоятельно пересматривать и снижать цены на лекарства, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба в 2020 году наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления заявителей и держателей регистрационных удостоверений, если ранее эти цены были у них зарегистрированы", - сказала Голикова на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
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Она также сообщила, что согласно новому постановлению правительства, из-под обязательной перерегистрации цен будут выведены дешёвые препараты стоимостью до ста рублей, вакцины и наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах ЕАЭС.
Также впервые вводится порядок госрегистрации цен на лекарственные препараты в детских формах.
"Мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и естественную доступность препаратов для детей", - добавила Голикова.
Вице-премьер считает, что принятые правила будут способствовать качественным изменениям на лекарственном рынке России.
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Говоря об обязательной перерегистрации цен в сторону снижения, которая вводится новым постановлением правительства, Голикова пояснила, что эта мера будет применяться в трех случаях: если цена на импортный препарат в России "выше, чем в стране его производства", если цена на воспроизведенный лекарственный препарат выше, чем на оригинальный лекарственный препарат, и если цена на российский препарат кратно выше цены на российский же аналог.
В свою очередь, Медведев выразил надежду, что подписанное им постановление об обязательной перерегистрации цен на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших будет способствовать улучшению ситуации.
"Об этом люди спрашивают, эта тема очень актуальная и постоянно требующая внимания со стороны ответственных лиц как в регионах, так, конечно, и в правительстве России", - сказал премьер.
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