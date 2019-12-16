В Германии разочарованы итогами встречи по климату COP25 в Мадриде

БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. В Берлине разочарованы итогами встречи по климату COP25 в В Берлине разочарованы итогами встречи по климату COP25 в Мадриде , ждали других результатов, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

"Правительство ФРГ разделяет разочарования многих людей по итогам саммита в Мадриде, мы об этом заявили, мы хотели бы более серьезных результатов", - заявил Зайберт.

Он добавил, что, несмотря на "интенсивную дискуссию", представители государств не смогли договориться "по такой открытой теме, как рыночные механизмы в защите экономики, которые могли бы использовать и развивающихся странах". Зайберт подчеркнул, что форум не привел к шагам по реализации Парижского соглашения по климату.

Правила международных проектов в области устойчивого развития были заблокированы Бразилией, Китаем и Индией на переговорах по климату в Мадриде, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.