Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

"Теперь будет два варианта перерегистрации: первый вариант — добровольная перерегистрация, второй — обязательная, когда государство на себя берет инициативу по перерегистрации цен", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что если производитель завышает стоимость препарата для России по сравнению с зарубежной, то цена на него будет снижаться. По словам главы правительства, тем самым со временем лекарства станут дешеветь.

В октябре глава правительства подписал указ о расширении списка жизненно необходимых и важнейших препаратов с начала 2020 года: теперь в него будут входить 758 наименований. Тогда Медведев подчеркнул, что власти системно работают над тем, чтобы лекарства, которые поступают в продажу, отвечали всем необходимым критериям.