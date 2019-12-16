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Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
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РИА Новости

Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

14:45 16.12.2019 (обновлено: 17:01 16.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в 2019-2020 годах.

"Теперь будет два варианта перерегистрации: первый вариант — добровольная перерегистрация, второй — обязательная, когда государство на себя берет инициативу по перерегистрации цен", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что если производитель завышает стоимость препарата для России по сравнению с зарубежной, то цена на него будет снижаться. По словам главы правительства, тем самым со временем лекарства станут дешеветь.
В октябре глава правительства подписал указ о расширении списка жизненно необходимых и важнейших препаратов с начала 2020 года: теперь в него будут входить 758 наименований. Тогда Медведев подчеркнул, что власти системно работают над тем, чтобы лекарства, которые поступают в продажу, отвечали всем необходимым критериям.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
14 октября, 14:43
Голикова рассказала о производстве жизненно необходимых лекарств
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевОбщество
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