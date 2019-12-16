На Украине избрали нового главу Нацагентства по борьбе с коррупцией

За его кандидатуру проголосовали единогласно все шесть членов конкурсной комиссии.

Новиков претендовал на должность и в 2015 году. Тогда комиссия предлагала назначить его кандидатом в замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В органах прокуратуры он работает с 2007 года.