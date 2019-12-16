На Украине избрали нового главу Нацагентства по борьбе с коррупцией

КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Новым главой Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) стал прокурор Александр Новиков.
За его кандидатуру проголосовали единогласно все шесть членов конкурсной комиссии.
"Решение было принимать очень непросто, поскольку это крайне важное решение для НАПК и Украины. После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше отвечает требованиям, имеет надлежащий опыт", - цитирует агентство УНН бывшего эксперта Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильмана Хоппе.
Новиков претендовал на должность и в 2015 году. Тогда комиссия предлагала назначить его кандидатом в замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В органах прокуратуры он работает с 2007 года.
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