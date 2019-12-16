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На Украине избрали нового главу Нацагентства по борьбе с коррупцией
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РИА Новости

На Украине избрали нового главу Нацагентства по борьбе с коррупцией

14:42 16.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Новым главой Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) стал прокурор Александр Новиков.
За его кандидатуру проголосовали единогласно все шесть членов конкурсной комиссии.
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"Решение было принимать очень непросто, поскольку это крайне важное решение для НАПК и Украины. После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше отвечает требованиям, имеет надлежащий опыт", - цитирует агентство УНН бывшего эксперта Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильмана Хоппе.
Новиков претендовал на должность и в 2015 году. Тогда комиссия предлагала назначить его кандидатом в замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В органах прокуратуры он работает с 2007 года.
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Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)УкраинаВ мире
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