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Путин рассказал о заключенных за год контрактах на поставки вооружений
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РИА Новости

Путин рассказал о заключенных за год контрактах на поставки вооружений

14:41 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Контракты на общую сумму около 35 миллиардов рублей в сфере поставок вооружений заключены в этом году по итогам профильных выставок, в том числе "Армия-2019" и "МАКС-2019", сообщил президент России Владимир Путин.
В ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами Путин отметил большой вклад международных выставочных мероприятий в продвижение экспорта.
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"В этом году в России прошли семь профильных выставок, в их числе военно-технический форум "Армия-2019", военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон "МАКС-2019" в Жуковском", - сказал он.
По его словам, зарубежные партнеры смогли ознакомиться с последними достижениями российского ОПК: продемонстрированы новейший истребитель пятого поколения Су-57, десантный транспортный вертолет повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетный комплекс средней дальности четвертого поколения "Викинг", бронеавтомобиль "Тигр" и многие другие образцы техники.
"По итогам выставок заключены контракты на общую сумму около 35 миллиардов рублей", - заявил Путин.
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