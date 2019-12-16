Путин рассказал о заключенных за год контрактах на поставки вооружений

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Контракты на общую сумму около 35 миллиардов рублей в сфере поставок вооружений заключены в этом году по итогам профильных выставок, в том числе Контракты на общую сумму около 35 миллиардов рублей в сфере поставок вооружений заключены в этом году по итогам профильных выставок, в том числе "Армия-2019" "МАКС-2019" , сообщил президент России Владимир Путин

В ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами Путин отметил большой вклад международных выставочных мероприятий в продвижение экспорта.

"В этом году в России прошли семь профильных выставок, в их числе военно-технический форум "Армия-2019", военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон "МАКС-2019" в Жуковском", - сказал он.

По его словам, зарубежные партнеры смогли ознакомиться с последними достижениями российского ОПК: продемонстрированы новейший истребитель пятого поколения Су-57, десантный транспортный вертолет повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетный комплекс средней дальности четвертого поколения "Викинг", бронеавтомобиль "Тигр" и многие другие образцы техники.