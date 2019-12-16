Венецианский проект ГМИИ "В конце пребывает начало" покажут в России

Кадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина "В конце пребывает начало", процесс съемок, 2018

© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина Кадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина "В конце пребывает начало", процесс съемок, 2018

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Международный проект "В конце пребывает начало", посвященный творчеству итальянского художника Якопо Тинторетто, который Пушкинский музей представил в программе 58-й Венецианской биеннале, покажут в России, сообщила на встрече с журналистам директор ГМИИ Марина Лошак.

Международный проект "В конце пребывает начало" стал ключевым в направлении "Пушкинский XXI" в 2019 году. Его организаторами выступили Пушкинский музей, фонд Stella Art Foundation и ГИТИС. Открытие выставки состоялось в рамках Венецианской биеннале, на время ее проведения он расположился в пространстве церкви Сан-Фантин.

"Тинторетто не у нас, сейчас ищем (пространство), но обязательно покажем", — сказала Лошак.