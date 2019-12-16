Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-16T14:50+0300
https://ria.ru/20191216/1562444712.html
Венецианский проект ГМИИ "В конце пребывает начало" покажут в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/43/1562444348_0:0:1097:617_1036x0_80_0_0_b80a75bba2177f58da8135cfcf834c92.png
РИА Новости

Венецианский проект ГМИИ "В конце пребывает начало" покажут в России

14:39 16.12.2019 (обновлено: 14:50 16.12.2019)
88
© Пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаКадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина "В конце пребывает начало", процесс съемок, 2018
Кадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина В конце пребывает начало, процесс съемок, 2018
© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Международный проект "В конце пребывает начало", посвященный творчеству итальянского художника Якопо Тинторетто, который Пушкинский музей представил в программе 58-й Венецианской биеннале, покажут в России, сообщила на встрече с журналистам директор ГМИИ Марина Лошак.
Международный проект "В конце пребывает начало" стал ключевым в направлении "Пушкинский XXI" в 2019 году. Его организаторами выступили Пушкинский музей, фонд Stella Art Foundation и ГИТИС. Открытие выставки состоялось в рамках Венецианской биеннале, на время ее проведения он расположился в пространстве церкви Сан-Фантин.
"Тинторетто не у нас, сейчас ищем (пространство), но обязательно покажем", — сказала Лошак.
Участие в проекте приняли художники Дмитрий Крымов, Ирина Нахова, Гари Хилл, а также группа !Mediengruppe Bitnik. Их произведения теперь вошли в коллекцию Пушкинского музея.
Очередь на выставку Сальвадор Дали в ГМИИ имени А.С.Пушкина в день открытия
13:18Культура
Почти полтора миллиона человек посетили Пушкинский музей в 2019 году
000000
КультураНовости культурыВыставкиДмитрий КрымовМарина ЛошакМузей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Рекомендуем
Фемида
Суд оштрафовал главу "Мемориала" на сто тысяч рублей
Вход в здание министерства образования и науки РФ
Минобрнауки займется поддержкой волонтерских организаций
Киев
На Украине избрали нового главу Нацагентства по борьбе с коррупцией
Пожар в строящемся здании торгового центра Lotte Plaza в Москве
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на кровле хлебозавода
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Путин рассказал о заключенных за год контрактах на поставки вооружений
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Путин призвал поставщиков военной техники развивать сервисные центры
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступает с докладом на совещании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 16 декабря 2019
Россия готова предложить ШОС вакцину против чумы, заявила Попова
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
В бундестаге потребовали разъяснить ситуацию с русским языком
Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) в Мадриде, Испания.
В Германии разочарованы итогами встречи по климату COP25 в Мадриде
Флаги Молдавии в Кишиневе
Кишинев еще раз попробует согласовать Братиславский протокол
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Заседание межправкомиссии России и Сирии состоится в декабре
Вид на Ростов-на Дону
В ростовском Ботаническом саду объяснили фото елок в колючей проволоке
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Путин призвал расширять права субъектов ВТС
Паспорт гражданина Украины
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Посетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония
Число путешественников во всем мире превысило миллиард в этом году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
Лента новостейМолния