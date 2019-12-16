Венецианский проект ГМИИ "В конце пребывает начало" покажут в России

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Международный проект "В конце пребывает начало", посвященный творчеству итальянского художника Якопо Тинторетто, который Пушкинский музей представил в программе 58-й Венецианской биеннале, покажут в России, сообщила на встрече с журналистам директор ГМИИ Марина Лошак.
Международный проект "В конце пребывает начало" стал ключевым в направлении "Пушкинский XXI" в 2019 году. Его организаторами выступили Пушкинский музей, фонд Stella Art Foundation и ГИТИС. Открытие выставки состоялось в рамках Венецианской биеннале, на время ее проведения он расположился в пространстве церкви Сан-Фантин.
"Тинторетто не у нас, сейчас ищем (пространство), но обязательно покажем", — сказала Лошак.
Участие в проекте приняли художники Дмитрий Крымов, Ирина Нахова, Гари Хилл, а также группа !Mediengruppe Bitnik. Их произведения теперь вошли в коллекцию Пушкинского музея.