В ГД будут настаивать на дистанционной продаже рецептурных лекарств

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты намерены отстаивать свою позицию по введению дистанционной продажи лекарств с 1 января 2022 года и проведут совещание с Депутаты намерены отстаивать свою позицию по введению дистанционной продажи лекарств с 1 января 2022 года и проведут совещание с Минздравом по этой теме в конце декабря, сказал журналистам глава межфракционной рабочей группы ГД по лекарственному обеспечению, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев , отметив, что рассчитывает на принятие закона в январе 2020 года.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство вынесло отрицательное заключение на поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, которые предполагают разрешение на дистанционную розничную продажу рецептурных лекарств с 1 июля 2020 года, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

"У нас остается по сути дела одно принципиальное разногласие с правительством - это вопрос о торговле рецептурными препаратами. Мы настаиваем, что, конечно же, не с 1 июля, а с 1 января 2022 года, но тем не менее, рецептурные препараты должны продаваться дистанционно. Это разногласие не преодолено. Я предварительно встречался с Татьяной Владимировной Яковлевой, первым заместителем министра здравоохранения. Мы договорились, что в конце декабря проведем стыковочное совещание и выработаем некоторую согласованную позицию", - сказал Исаев.

Он отметил, что депутаты пока намерены настаивать на своей позиции об установлении срока 1 января 2022 года для продажи рецептурных препаратов. "Мы считаем, что срок 1 января 2022 года - это более чем достаточный срок, потому что с 2020 года должен заработать электронный рецепт и этого достаточно, чтобы разработать подзаконные акты", - пояснил депутат.

"В любом случае, я думаю, что в январе месяце законопроект будет принят во втором и третьем чтении", - добавил парламентарий.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале президент РФ Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие законопроекта. Однако дискуссии по поводу содержания документа продолжаются в Госдуме и по сей день.

До принятия закона фармкомпании могут предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.

Поправками ко второму чтению законопроекта вводится разрешение на дистанционную розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Причем эта норма в отношении рецептурных препаратов является отложенной. Предлагается привести ее в действие с 1 января 2022 года, а продавать безрецептурные - уже с 1 июля 2020 года.