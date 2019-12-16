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Бречалов объявил 31 декабря выходным днем в Удмуртии
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РИА Новости

Бречалов объявил 31 декабря выходным днем в Удмуртии

14:26 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 16 дек – РИА Новости. Служащие государственных и муниципальных структур Удмуртии будут отдыхать 31 декабря, а вместо этого дня отработают в субботу - 28 декабря, заявил на аппаратном совещании правительства Удмуртии глава республики Александр Бречалов.
"Мы все прекрасно понимаем, что 31 декабря преимущественно сокращенный день. Поэтому я принял решение, что 28 декабря получается рабочий день, а 31 декабря отдыхаем. Но это касается государственных, муниципальных служащих, подведомственных учреждений, а частные компании будут принимать решения сами", - сказал на совещании Бречалов.
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"Решение напрашивается". Будет ли в России 31 декабря выходным?В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.
По его словам, такой указ подготовлен и будет подписан в понедельник.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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