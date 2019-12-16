Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T14:22+0300
https://ria.ru/20191216/1562443930.html
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
https://cdn22.img.ria.ru/images/149846/46/1498464653_0:254:4928:3026_1036x0_80_0_0_ecb484b8c3b4b0ba53144e13fa25dbe1.jpg
РИА Новости

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

14:22 16.12.2019
5988
© РИА Новости / Мария СавченкоПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины
© РИА Новости / Мария Савченко
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - сказал Соколюк в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в понедельник.
Он отметил, что законопроект предстоит обсудить в Верховной раде. "Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом… Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов", - пояснил Соколюк.
Кроме того, при получении гражданства нужно будет сдать тест на знание украинского языка и истории, а также принять присягу, которая пока находится в стадии разработки. Причем за нарушение присяги планируют лишать гражданства Украины. Пока, по словам Соколюка, рассматривается такой текст присяги: "Я, (имя и фамилия), приобретая гражданство Украины, торжественно присягаю неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять обязанности гражданина Украины и свидетельствую, что в правовых отношениях с Украиной признаю себя гражданином Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
13 декабря, 13:10
Зеленский предложил упростить получение гражданства россиянами
Также глава Миграционной службы рассказал, что у граждан Украины, которые переезжают на постоянное место жительство за границу, изымают внутренний паспорт, так как "он им не нужен". Это вызывало трудности в работе с банками, например, нельзя было открыть счет. "Такая проблема была, мы ее решили. В ноябре было разъяснение НБУ (Национальный банк Украины – ред.) о том, что "загранпаспорт" - достаточное основание для открытия счета и осуществления любых банковских действий. Все украинские банки теперь должны этого придерживаться", - подытожил Соколюк.
В настоящее время конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны. Президент Владимир Зеленский ранее поручил главе МИД разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в стране нарабатываются концепции введения двойного гражданства. По данным замглавы МИД Украины Бондара, знание украинского языка, принесение присяги на верность Украине и запрет выдачи паспортов гражданам стран миграционного риска станут фильтрационными мерами при получении паспорта гражданина Украины иностранцами.
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
10 декабря, 21:05
В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства
4421009
Обсудить 6
Вадим ПристайкоГосударственная миграционная служба УкраиныМИД УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Посетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года
Воздушная дуэль истребителей МиГ-31БМ
Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:29Совет Федерации и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве
19:24Россиянам будут выдавать шенгенские визы на пять лет
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
Лента новостейМолния