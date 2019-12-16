Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Власти Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - сказал Соколюк в интервью изданию "Европейская правда" , опубликованном в понедельник.

Он отметил, что законопроект предстоит обсудить в Верховной раде. "Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом… Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов", - пояснил Соколюк.

Кроме того, при получении гражданства нужно будет сдать тест на знание украинского языка и истории, а также принять присягу, которая пока находится в стадии разработки. Причем за нарушение присяги планируют лишать гражданства Украины. Пока, по словам Соколюка, рассматривается такой текст присяги: "Я, (имя и фамилия), приобретая гражданство Украины, торжественно присягаю неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять обязанности гражданина Украины и свидетельствую, что в правовых отношениях с Украиной признаю себя гражданином Украины".

Также глава Миграционной службы рассказал, что у граждан Украины, которые переезжают на постоянное место жительство за границу, изымают внутренний паспорт, так как "он им не нужен". Это вызывало трудности в работе с банками, например, нельзя было открыть счет. "Такая проблема была, мы ее решили. В ноябре было разъяснение НБУ (Национальный банк Украины – ред.) о том, что "загранпаспорт" - достаточное основание для открытия счета и осуществления любых банковских действий. Все украинские банки теперь должны этого придерживаться", - подытожил Соколюк.