Россияне стали чаще ездить на китайский остров Хайнань

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Остров Хайнань вошел в список самых динамично растущих курортных направлений в осенне-зимний сезон 2019 года, обойдя по скорости роста традиционно популярные Таиланд и ОАЭ, сообщает Level.Travel.

По данным компании, за год спрос на этот курорт вырос в четыре раза – на 316 процентов, а средняя стоимость путевок составила 75 500 рублей. Самый дешевый тур обошелся путешественнику всего в 15,4 тысячи рублей: четырехдневная поездка с перелетом и проживанием в отеле категории "три звезды" по системе "Фортуна" (случайный отель определенной категории и с оговоренным уровнем сервиса).

При этом, популярность Таиланда выросла на 66 процентов, а ОАЭ – на 69. Средняя цена туров в эти страны составила 94,5 и 99,5 тысячи рублей соответственно.