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Туризм
2019-12-16T15:54+0300
https://ria.ru/20191216/1562443894.html
Россияне стали чаще ездить на китайский остров Хайнань
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РИА Новости

Россияне стали чаще ездить на китайский остров Хайнань

15:54 16.12.2019
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© Pixabay / David MarkХайнань
Хайнань
© Pixabay / David Mark
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Остров Хайнань вошел в список самых динамично растущих курортных направлений в осенне-зимний сезон 2019 года, обойдя по скорости роста традиционно популярные Таиланд и ОАЭ, сообщает Level.Travel.
По данным компании, за год спрос на этот курорт вырос в четыре раза – на 316 процентов, а средняя стоимость путевок составила 75 500 рублей. Самый дешевый тур обошелся путешественнику всего в 15,4 тысячи рублей: четырехдневная поездка с перелетом и проживанием в отеле категории "три звезды" по системе "Фортуна" (случайный отель определенной категории и с оговоренным уровнем сервиса).
При этом, популярность Таиланда выросла на 66 процентов, а ОАЭ – на 69. Средняя цена туров в эти страны составила 94,5 и 99,5 тысячи рублей соответственно.
Рост популярности китайского курорта у россиян во многом простимулирован гибкой политикой местных властей. Так, например, в прошлом году для российских туристов отменили визы при посещении Хайнаня. По словам экспертов, остров стал альтернативой Гоа (Индия) и Паттайи (Таиланд) в зимний сезон.
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